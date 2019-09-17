Son Dakika Haberleri: Talep geldi, hat 670 seferlere başladı
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Talep geldi, hat 670 seferlere başladı

24 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebini karşılıksız bırakmayarak, Yeniköy-Gölcük güzergahındaki hat 670 seferlere başladı.

Talep geldi, hat 670 seferlere başladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebini karşılıksız bırakmayarak, Yeniköy-Gölcük güzergahındaki hat 670 seferlere başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş., Yeniköy-Gölcük güzergahı için vatandaşların talebi üzerine hat 670'i hizmete sundu. Pazartesi günü itibarıyla aktif olarak çalışmaya başlayan hat 670, vatandaşların ihtiyacını giderdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hat 670, günde 26 sefer gerçekleştiriyor. Havuzlubahçe Camii durağından sabah 07.05'de kalkacak otobüs birer saat arayla akşam saat 19.05'e kadar devam edecek. Gölcük Karaağaç Camii durağından 07.00'de kalkan otobüs saat 19.00'a kadar her saat başı seferlerine devam edecek. Sabah ve akşam seferlerde karşılıklı kalkacak otobüsler vatandaşların Yeniköy ve Gölcük istikametinde rahatlıkla ulaşımlarını sağlayacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeniköy, Gölcük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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