Son Dakika › Ekonomi › Talep hızlandı: Hijyen ekonomisi 2019 büyümesini üçe katlayacak - Son Dakika Ekonomi
Talep hızlandı: Hijyen ekonomisi 2019 büyümesini üçe katlayacak
20 dakika önce
Koronavirüs salgını birçok sektörde üretimi felce uğratırken, hijyen ve kişisel koruyucu maddeler pazarında patlama yaşanıyor.
Koronavirüs salgını birçok sektörde üretimi felce uğratırken, hijyen ve kişisel koruyucu maddeler pazarında patlama yaşanıyor...
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:56
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi