Talep kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok düştü

Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü.

Cuma günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, Çin'de fabrika aktivitelerinde büyüme hızının beklenenden fazla düşmesi ve birçok ülkede yeni kapanma önlemleri, petrol fiyatları üzerindeki talep baskısını artırdı.