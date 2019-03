Talep ve İhtiyaç Olursa Ambulans Uçaklarımız Söz Konusu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda 'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye 'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Koca, Vali Mustafa Tutulmaz 'ı makamında ziyaret etti.Koca, yaptığı açıklamada, 16 yıllık iktidarları döneminde Afyonkarahisar 'a 23,5 milyar liralık yeni hizmet yapıldığını söyledi.Bunun 500 milyon lirasının sağlık yatırımlarına harcandığını ifade eden Koca, "Sağlık yatırımları içinde toplam 40 tane sağlık kuruluşu hizmete açıldı ki bunun 20 tanesi hastane. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, sağlıkta 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz." diye konuştu.Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısıBasın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin soru üzerine, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz. En uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz ama şu an öyle bir talep olmadı." diye konuştu. Londra 'daki Müslüman gruba saldırıLondra'daki Müslüman gruba yapılan saldırısıyla ilgili soru üzerine de Bakan Koca, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum. Artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp topyekun mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Koca, Paris saldırısında tüm dünya liderlerinin bir araya gelip bildiri yayımladığını hatırlatan basın mensubunun, "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırı sonrası Türkiye gündeminde böyle bir organizasyon gerçekleşecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine, "Öyle bir organizasyondan haberdar değilim ama öyle bir organizasyon olması son derece isabetli olur diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.Hemşirelerin 3600 ek gösterge meselesine ilişkin soru üzerine Koca, "Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.Sağlık çalışanlarına ek ödemeyle ilgili soruya ilişkin Bakan Koca, şöyle konuştu:"Bugüne kadar ek ödeme yani performans dediğimiz sistem, bir dönem hasta yoğunluğunun daha çok olduğu ve geçmişte o ihtiyaca yönelik yapılan bir düzenlemeydi. Yeni dönemde biz daha çok riskli, nöbeti olan, özellikli hizmetlerde ek ödemenin daha fazla olduğu ve özellikle de hasta memnuniyetini mutlak hedefleyen bir performans sistemi üzerinde çalışıyoruz.Önümüzdeki aylar bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermiş olacağız."