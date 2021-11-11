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Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu - Son Dakika

Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu

11.11.2021 11:09
Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu

Bikutumutluluk.com'un açıkladığı verilere göre, son bir yılda hediye kutuları ve tasarım ürünlere talep yüzde 300 arttı.

Bikutumutluluk.com'un açıkladığı verilere göre, son bir yılda hediye kutuları ve tasarım ürünlere talep yüzde 300 arttı. En çok hediye gönderen şehir ise İstanbul oldu. Sürpriz yapmaya kadınların erkeklerden daha yatkın olduğu görülürken, önceki yıllarda yüzde 80'lerde olan kadın kullanıcı oranı, erkeklerin hediye kutularını keşfetmesiyle yüzde 66'ya geriledi.

Tasarım ürünleri konsept hediye kutularıyla son kullanıcıya ulaştıran Bikutumutluluk'un açıkladığı verilere göre, son bir yılda hediye kutularına olan talep yüzde 300 arttı. En çok sürpriz hediye gönderen şehirler arasında yüzde 38'le İstanbul ilk sırada gelirken; onu Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

Açıklanan verilere göre, sürpriz yapmaya kadınların erkeklerden daha yatkın olduğu görülürken, önceki yıllarda yüzde 80'lerde olan kadın kullanıcı oranı, erkeklerin hediye kutularını keşfetmesiyle yüzde 66'ya geriledi. Yaş aralıklarına bakıldığında ise 24-35 yaş kullanıcıların yüzde 32 ile öne çıktığı görüldü. Onları yüzde 25'le 18-24 yaş ve yüzde 19 ile 35-44 yaş izlerken, hediye setlerinde en yüksek talep artışının çoğu e-ticareti pandemide deneyimleyen orta yaş grubundan gelmesi dikkat çekti.

"KULLANICILARIN YÜZDE 60'I KENDİSİNE HEDİYE ALIYOR"

Ürünlerinin yalnızca özel günlerin kurtarıcısı değil, kendine ve sevdiklerine sebepsiz bir mutluluk göndermek isteyenler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Bikutumutluluk.com CEO'su Ayşe Şimşekci Başer, "Kullanıcılar sitemizden sadece özel günlerde bir başkası için hediye almıyor. Kendileri için aldıkları tasarım bir ürünü de hediye kutusu özeninde paketleyip gönderiyor, böylece kendilerine hediye alma deneyimi yaşatıyoruz ki bu deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılarımız, yüzde 60 gibi yüksek bir orana sahip" dedi.

"HEDİYE ARTIK ÖZEL GÜNLERLE SINIRLI DEĞİL"

'Yılın herhangi bir gününde kendinize veya sevdiklerinize sürpriz yapın!' mottosuyla yola çıktıklarını belirten Başer, "Bu yolda, 10 bine yakın tasarım ürünü ve hediye setleriyle, bugüne kadar 500 binden fazla kişiye dokunmayı başardık. 7 yıldır benimsediğimiz anlayışla, Türkiye'de hediye kutusu sektörünü yarattık. Bizden ilham alarak kutu yapmaya başlayan tüm markalara da öncülük etmeye devam ediyoruz. Kendi ürünlerimizi tasarlayıp üretmemiz, bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor. Bu sayede müşterilerimiz hem tasarım değeri olan, hem de ulaşılabilir farklı hediye alternatiflerine ulaşabiliyor. Ürünlerimizle, hem bireysel müşterilerin hem de kurumsal şirketlerin taleplerini karşılarken standart hediye anlayışının dışına çıkarak, ürüne kattığımız duyguyla kullanıcılarımızla bağ kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

YILI 1 MİLYONU AŞKIN KULLANICIYLA TAMAMLAYACAK

Ayşe Şimşekci Başer, Bikutumutluluk.com'un hedeflerine dair ise şu bilgileri paylaştı:

"2014 yılında Türkiye'nin ilk konsept hediye sitesi olarak faaliyetlerimize başladık ve bugün yılda yüz binlerce insana ulaşan tasarım ürünlerimizle her yaş grubundan kullanıcımıza hitap eden bir hediye servisine dönüştük. Bu süreçte en önemli destekçilerimiz ise elbette mutluluklarına ortak olduğumuz kullanıcılar oldu. Sunduğumuz hizmetleri daima onların taleplerini dinleyerek bir adım öteye taşıdık. Sitemizin dışında, farklı pazar yerlerinde açtığımız mağazalarımızla ürünlerimizi herkes için erişilebilir hale getirdik. Çok yakında kullanıma sunacağımız mobil uygulamamızla kullanıcılara çok farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bugünlerde ekip olarak günlük hediye gönderilerimizin yanında, yılbaşı için gelen kurumsal talepler için de yoğun çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 300'lük büyüme oranıyla hedeflerimize bir adım daha yaklaşırken, bu yılı 1 milyonu aşkın kullanıcıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Hedef kitlemize aktif oldukları tüm platformlardan ulaşmak için çalışıyor, aynı gün teslimat olanağını sunuyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin mutlu hediye servisi olarak kendine ve sevdiklerine duygusal tasarımlar hediye etmek isteyenlerin aklına gelen ilk marka olmak."


Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu
Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu
Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu

İstanbul, Türkiye, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talep yüzde 300 arttı; En çok hediye gönderen şehir İstanbul oldu - Son Dakika
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