Talepler artınca kozmetik fabrikasında dezenfektan üretmeye başladı - Son Dakika

KIRŞEHİR'de kimya mühendisi Okan Bozdağ (70), 14 yıldır kozmetik ve temizlik malzemeleri üretilen fabrikasında, koronavirüs nedeniyle gelen talepler sonrası el dezenfektanı üretimine başladı.

Kırşehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Okan Bozdağ, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 bin metrekarelik fabrikasında 14 yıldır kozmetik ve temizlik malzemesi üretiyor. Ancak, Bozdağ Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgını sonrası vatandaşların talepleri sonrası dezenfektan üretimine başladı. 10 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler, gelen talepleri karşılamak üzere gece gündüz çalışıyor.

'TALEP ŞU AN ÇOK YÜKSEK'

Bozdağ, talep sonrası el dezenfektanı üretmeye başladıklarını söyleyerek, "Burada kozmetik ve temizlik mamulleri üretimleri yapılmaktadır. 20 gün önce talep üzerine yüzde 70 alkol bazlı hijyenik el temizleyicisi üretmeye başladık. Bizdeki talep şu an çok yüksek. En büyük sıkıntımız alkol bulamıyoruz. Alkol karaborsaya düşmüş durumda. 25 gün önce 1 dolara aldığımız etil alkolü 2,5 dolardan, izopropil alkolü 4,5 dolara alıyoruz. Ürün bulamıyoruz. Paralarını ödediğimiz halde düzgün ürünler de gelmiyor" dedi.