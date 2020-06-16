Talepte artış beklentisiyle petrol yükseldi

Uluslararası Eneri Ajansı'nın (International Energy Agency - IEA) petrol talebinin gelecek yıl günde 5.7 milyon varillik rekor artışa ulaşacağına ilişkin öngörüsüyle petrol fiyatları yükseldi. IEA'ya göre, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle düşen petrol talebi 2021 yılında hızla geri dönecek.

Altın fiyatları ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükseldi.

Fed, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, büyük ölçekli işletmelerin piyasa likiditesini ve kredi kullanılabilirliğini desteklemek amacıyla kurumsal bonolar almaya başlayacağını duyurdu. Programda 750 milyar dolara kadar kurumsal kredi satın alınması öngörülüyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.87 artışla 41.65 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.78 artışla 39.43 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.35 artışla 17.45 dolar,

altın, yüzde 0.32 düşüşle 1,719.90 dolar,

bakır, yüzde 1.09 artışla 5,779.50 dolar,

platin, yüzde 0.20 artışla 820.26 dolar,

paladyum yüzde 0.26 üşüşle 1,939.28 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 623 liraya, Cumhuriyet altını da 2,483 liraya yükseldi.

"Ons altın kazanımlarını ileri taşımakta zorlanıyor" diyen, Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, Covid-19 endişelerinin devam etmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratsa da, Fed'in şirket tahvili alımlarına başlaması ile birlikte risk iştahının güçlü şekilde toparlanması altının daha fazla güç kazanmasını zorlaştırıyor:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta 1,745 dolar sınırına kadar yükselen ons altının dolar endeksindeki durgunluğa karşın bu seviyenin belirgin şekilde altında seyrettiğini görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise 1,720 doların üzerinde kalınmasının aşağı yönlü riskleri hafifleteceğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda risk iştahının seyrine de bağlı olarak yukarı yönlü denemeler sürebilir. Yukarıda ise altının özellikle 1,745 doları aşmasının daha güçlü fiyat hareketlerini tetikleyebilir."