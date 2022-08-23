Mount & Blade II: Bannerlord'dan konsol oyuncularına müjde!

TaleWorlds Entertainment bugün Gamescom 2022'de, tüm dünyada takdir toplayan aksiyon RYO'ları Mount & Blade II: Bannerlord'un 25 Ekim'de PlayStation (PS4 ve PS5) ve Xbox konsollarında (Xbox One ve Series S&X) piyasaya sürüleceğini duyurdu. İşte ayrıntılar…

Mount & Blade II: Bannerlord, PlayStation ve Xbox'a geliyor

lk günden itibaren tüm platformlar için geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord'un konsol versiyonu, PC versiyonu ile aynı oynanış özelliklerine sahip olacak. Oyun bugün (23 Ağustos, 16: 00 UTC) Playstation ve Xbox Mağazalarında ve büyük perakendecilerde ön siparişe açılacak.

Şu anda mevcut olan masaüstü erken erişim versiyonu da konsollarla aynı tarihte tam sürüme geçecek. Ama merak etmeyin – Bu, önemli bir dönüm noktası olsa da, önümüzdeki aylarda güncelleme almaya devam edecek olan Mount & Blade II: Bannerlord için yolun sonu değil.

399 TL değerindeki Death Stranding Game Pass'e geliyor!

TaleWorlds Entertainment'ın CEO'su Armağan Yavuz bugün yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti, "Bu iki yıl uzun ve zorlu bir yol oldu. Bannerlord gibi devasa ve karmaşık bir oyunu pandeminin ortasında ve birden fazla platform için geliştirmek kolay bir iş değil – aralıksız ve özverili çalışmaları için ekibimizle inanılmaz gurur duyuyorum.

Zorluklara rağmen, geliştirme süreci aynı zamanda ödüllendirici de bir süreç oldu: Konsollar ve PC arasında başlangıçta beklemediğimiz sinerjiler, Bannerlord'un büyümesini ve diğer koşullarda olabileceğinden daha iyi olmasını sağladı. Oyunu, Warband'den beri konsollarda bizi destekleyen muhteşem topluluğumuzun beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz."