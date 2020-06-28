Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu (2) - Son Dakika

Adıyaman 'ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren ve boğularak yaşamlarını yitiren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz'un (19) cenazeleri, otopsilerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edildi. Öğle namazın ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte 2 arkadaş gözyaşları arasında Çelikhan Belediye Mezarlığı'nda son yolcuğunu uğurlandı.

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