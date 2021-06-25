Polonya'da devam eden Ferdiler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında Milli sporcumuz Talha Yiğenler, Tek Erkekler Ana Tablo 1. tur maçında ITTF Dünya 68. cisi Slovak Lubomir Pistej'i 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk üç seti 11-8, 11-6 ve 12-10 kaybeden Milli sporcumuz sonraki setleri 11-5, 11-2, 11-5 ve 11-8 alarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Milli sporcumuzun galibiyeti kafilede çok büyük sevinç yaşattı. Talha Yiğenler, 2. turda ITTF Dünya 8. cisi İsveçli Mattias Falck ile 25 Haziran 2021 Cuma günü TSİ saat 18: 00'de karşılaşacak.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Talha Yiğenlerden Muhteşem Geri Dönüş - Son Dakika