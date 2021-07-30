Tali yoldan çıkan tır zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de tali yoldan çıkan tırın neden olduğu zincirleme kazada 1'ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Ankara karayoluna tali yoldan çıkan Ahmet K., yönetimindeki 26 BM 440 plakalı buğday yüklü tıra, Eskişehir'den Ankara istikametine gitmekte olan Tekin B., yönetimindeki 16 BDH 27 ve İsmet Hüsamettin E.'nin kullandığı 26 ACN 903 plakalı otomobiller arkadan çarptı. Kazayı fark ederek önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran Hüseyin B.'nin idaresinde ki 2-AFL-561 yabancı plakalı otomobil ise, yol kenarında bulanan levhaya çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası otomobil sürücüleri Hüseyin B., İsmet Hüsamettin E. ve Tekin B. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tekin B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan tır şoförü Ahmet K., ise çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR