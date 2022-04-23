Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı

23.04.2022 13:51
Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine seyir halindeki D. Ş.'nin sürücülüğü yaptığı 54 AFS 586 plakalı tıra, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Y.S. idaresindeki 11 EK 374 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücü Y.S. aralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı
Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı
Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Gölpazarı, Vezirhan, Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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