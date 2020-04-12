Taliban 20 Afgan esiri serbest bırakıyor - Son Dakika

Taliban, barış süreci kapsamında esir tuttuğu 20 Afganistan hükümeti personelini bugün serbest bırakacağını açıkladı.



Taliban'dan yapılan açıklamada, barış sürecinin başlangıcından bu yana ilk kez esir tutulan Afganların serbest bırakılacağı belirtildi. Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, bugün 20 Afganistan hükümeti personelinin Kandahar'da Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edileceğini söyledi.



Afganistan hükümeti, ABD ile Taliban arasındaki Şubat ayında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Çarşamba gününden bu yana 300 Taliban mahkumunu serbest bıraktı. Serbest bırakılanların Afgan hükümetine karşı tekrar savaşmayacakları konusunda taahhüt verdiği belirtildi.



Taliban ise Afganistan hükümetinin serbest bıraktığı mahkumların, daha önce kendileri tarafından sunulan 5 bin kişilik listede yer almadığını açıkladı. - KABİL