Son Dakika Haberleri: Taliban 58 Afgan Askerini Esir Aldı

Taliban 58 Afgan Askerini Esir Aldı

2 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesinde 58 Afgan askerini esir aldığı bildirildi.

Taliban 58 Afgan Askerini Esir Aldı, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesinde 58 Afgan askerini esir aldığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Kais Mengel, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab ilçesindeki askeri karakollara saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırının ardından 58 Afgan askerinin örgüt tarafından esir alındığını ifade eden Mengel, askerlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birkaç askeri karakolun örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Afganistan, Bala, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor Son Dakika! Brüksel'deki İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taliban 58 Afgan Askerini Esir Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]