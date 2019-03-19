Taliban 58 Afgan Askerini Esir Aldı
2 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesinde 58 Afgan askerini esir aldığı bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala
Murgab ilçesinde 58 Afgan askerini esir aldığı bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Kais Mengel, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab ilçesindeki askeri karakollara saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırının ardından 58 Afgan askerinin örgüt tarafından esir alındığını ifade eden Mengel, askerlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birkaç askeri karakolun örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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