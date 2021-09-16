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Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü - Son Dakika

Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü

16.09.2021 11:38
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü, System.String[]

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren ve hükümetini kuran Taliban'la ilgili korkunç iddialara bir yenisi daha eklendi. Verdiği ılımlı mesajlara rağmen direniş gösteren sivilleri katlettiği öne sürülen Taliban militanlarının 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kafalarını keserek öldürdüğü iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

20 yıl sonra yeniden iktidara gelen Taliban, bir süredir verdiği ılımlı mesajlara rağmen infaz haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARI KAFALARINI KESEREK İNFAZ ETTİ

Taliban ile ilgili son iddia ülkede hala mahsur kalan Afgan müttefiklerini kurtarmak isteyen gönüllü bir kurtarma ekibinin parçası olan eski bir ABD Ordusu subayı olan Jean Marie Thrower'dan geldi. Thrower, Taliban militanlarının 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğu infaz ettiğini iddia etti. New York Post'ta yer alan habere göre, Taliban çocukları kafalarını keserek infaz etti.

TEPKİLER SONRASI YÜZLERCE İNSAN ÜLKEDEN ÇIKTI

Kısa sürede tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen iddia tepkilere neden oldu. Gelen son raporlara göre, Afganistan'dan çekilme sürecinde yüzlerce insan ülkeden çıktı. Ancak ABD ordusunun geri çekilmesinden sonra hala risk altındaki binlerce Afgan'ın ülkede kaldığı ve bu kişilerin risk altında olduğu belirtiliyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü

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Son Dakika Dünya Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (6)
  • Hüseyin Ermurat: Nerde gördünüz Gine abd ye hizmet ediyorsunuz haber programlari ABD nin istediği haberler yapılıyor finaslaniyor neden ABD nin yetim biraktigi öldürdüğü insanları haber etmezsiniz sanki Taliban yaptı tek bunlar ajan Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • ELS AMED: taliban teröristlerin yüzde 70 eski abd askerlerinden oluşan bir birimdir.kafir bir topluluktan hiç merhamet gelirmi.Allahın laneti zalimlerin üstüne olsun. Cevap Yaz 31 10 Yayından Kaldır
  • Rotasız Gassal: İslamiyet üzerine kurulan oyun ve tuzaklardan biri daha gözlerimizin önünde gerçekleşiyor ve bizim kralımız şahımız başkomutanımız sessiz Cevap Yaz 14 19 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü - Son Dakika
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