Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü

20 yıl sonra yeniden iktidara gelen Taliban, bir süredir verdiği ılımlı mesajlara rağmen infaz haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARI KAFALARINI KESEREK İNFAZ ETTİ

Taliban ile ilgili son iddia ülkede hala mahsur kalan Afgan müttefiklerini kurtarmak isteyen gönüllü bir kurtarma ekibinin parçası olan eski bir ABD Ordusu subayı olan Jean Marie Thrower'dan geldi. Thrower, Taliban militanlarının 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğu infaz ettiğini iddia etti. New York Post'ta yer alan habere göre, Taliban çocukları kafalarını keserek infaz etti.

TEPKİLER SONRASI YÜZLERCE İNSAN ÜLKEDEN ÇIKTI

Kısa sürede tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen iddia tepkilere neden oldu. Gelen son raporlara göre, Afganistan'dan çekilme sürecinde yüzlerce insan ülkeden çıktı. Ancak ABD ordusunun geri çekilmesinden sonra hala risk altındaki binlerce Afgan'ın ülkede kaldığı ve bu kişilerin risk altında olduğu belirtiliyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.