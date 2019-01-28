Son Dakika Haberleri: Taliban'a Afgan Hükümetiyle Müzakere Çağrısı

Taliban'a Afgan Hükümetiyle Müzakere Çağrısı

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın, Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere masasına oturmasını istedi.

Taliban'a Afgan Hükümetiyle Müzakere Çağrısı, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın, Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere masasına oturmasını istedi.

Başkan Gani, halka sesleniş konuşmasında, "Taliban'ın, Afgan hükümetiyle müzakere başlatmasını istiyorum." dedi.

Taliban'a, başkalarının çıkarları için çalışmaktan vazgeçmesi çağrısı yapan Gani, savaşın kimsenin yararına olmayacağını, aksine herkese zarar vereceğini söyledi.

Başkan Gani, "Afganistan'da herkes artık barış istiyor. Taliban, Afgan halkının barış isteğini geri çevirmemeli." diye konuştu.

Afganistan'daki yabancı güçlerin ihtiyaç gereği ülkede bulunduğunu dile getiren Gani, hiçbir Afgan vatandaşının yabancı güçlerin ülkesinde uzun vadeli kalmasından yana olmadığının altını çizdi.

Bu arada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, çıktığı 4. barış turunun sonuçlarını bu sabah Eşref Gani ile paylaşmak için sarayda görüşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Afganistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakar Damat Adayı, Evleneceği Kadını Kaçırmak İsterken Hastanelik Etti, Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı Hortumda Kaybolan Buse, Babasının İsteği Üzerine Define Çubuklarıyla Arandı

16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:39:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taliban'a Afgan Hükümetiyle Müzakere Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]