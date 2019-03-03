Taliban'a Ağır Darbe: 3'ü Komutan 17 Terörist Öldürüldü
1 saat önce
Afganistan Ordusu'nun düzenlediği hava saldırısında 3'ü üst düzey 17 Taliban militanı öldürüldü.
Afganistan
Ordusu'nun düzenlediği hava saldırısında 3'ü üst düzey 17 Taliban militanı öldürüldü.
Afganistan Ordusunun, saldırılarını artıran Taliban örgütüne karşı operasyonları devam ediyor. Ordudan yapılan son açıklamada, sabaha karşı Kandahar ilinin Şah Vali Kot ilçesine hava saldırısı düzenlendiği ve 8 Taliban militanının öldürüldüğü, 9 militanın da yaralandığı açıklandı. Açıklamada, öldürülen militanlardan birisinin Taliban Komutanı Molla Tur Nakibullah olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca gün içinde yapılan operasyonlarda, Faryab
ilinde 2'si üst düzey 6 militanın öldürüldüğü, öldürülen Taliban yöneticilerinin Mevlevi Celal ve Mullah Candullah olduğu kaydedildi.
Tahar Valisi Muhammed Ömer ise gün içinde 3 militanın öldürüldüğünü 2'sinin de yaralı ele geçirildiğini açıkladı.
Faaliyetlerini yoğunlaştıran ve Cuma gününden beri saldırılarda başarısız olarak en az 50 militanını kaybeden Taliban'dan saldırılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı. - KANDAHAR
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:40 Kaynak: İHA
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