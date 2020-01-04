Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi - Son Dakika
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Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi

6 saat önce

Afganistan'da Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi.

Afganistan'da Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi.

Afganistan'ın Gazni şehrinin Dehyek bölgesinde Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi. Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler, Afgan Ulusal güvenlik ve savunma kuvvetleri tarafından imha edildi.

Afgan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, "Bu tesislerde büyük miktarda uyuşturucu madde üretiliyor ve bugün büyük bir operasyon neticesinde Afgan ulusal güvenlik ve savunma kuvvetleri tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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