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Taliban'a göre ABD, siyaset ve ekonomide Afganistan ile hala savaşıyor - Son Dakika

Taliban'a göre ABD, siyaset ve ekonomide Afganistan ile hala savaşıyor

27.12.2021 10:10
Taliban'a göre ABD, siyaset ve ekonomide Afganistan ile hala savaşıyor

Afganistan'da Taliban yönetimi, ABD'nin siyaset ve ekonomide Afganistan ile hala savaştığını belirtti.

Afganistan'da Taliban yönetimi, ABD'nin siyaset ve ekonomide Afganistan ile hala savaştığını belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, başkent Kabil'de katıldığı bir törende, ABD'nin Afganistan'da askeri olarak yenilgiye uğradığını ancak siyaset ve ekonomide hala savaştığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini ifade eden Stanikzey, "ABD 2001 yılında Afganistan'ı gündüz işgal etti ve bu ülkeden kaçarken ise gece saat 00.00 idi." dedi.

ABD'nin Afganistan'a ait rezervleri dondurmasını acımasız bir eylem olarak nitelendiren Stanikzey, bu durumun ülkenin iç işlerine müdahale olduğunu kaydetti.

Stanikzey, dünyanın Afganistan'a yaptığı insani yardımların yeterli olmadığını ve mevcut zorlukların yüzde birini bile çözemeyeceğini vurguladı.

Afganistan'ın komşularıyla ticaret yapabilmesi için böyle kritik zamanlarda sınırlarını açık tutmaları çağrısında bulunan Stanikzey, Afganlar için vize kolaylığı sağlanmasını da istedi.

Stanikzey, "Biz, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak dünya ve özellikle ABD Afganistan'da bağımsız bir hükümet kurulmasını istemiyor, bu nedenle de Taliban yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyor." diye konuştu.

Taliban geçici hükümetinin dört aydır bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Stanikzey, bu süre içinde Taliban güçlerinin de maaş almadan güvenliği sağladığının ve onların takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Stanikzey, ülkede kadınların çalışma ve eğitim hakkına sahip olduğunu ancak Afganistan kültürünün Batı ülkelerinin kültüründen farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.

Taliban'ı 1996-2001'de Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık'ta Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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