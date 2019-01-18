Son Dakika Haberleri: Taliban-Abd Görüşmesi Pakistan'da Yapılacak

Taliban-Abd Görüşmesi Pakistan'da Yapılacak

56 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile yaptığı görüşmede bir sonraki Afgan Talibanı-ABD görüşmesinin İslamabad'da yapılmasına karar verildi.

Taliban-Abd Görüşmesi Pakistan'da Yapılacak, System.String[]
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile yaptığı görüşmede bir sonraki Afgan Talibanı-ABD görüşmesinin İslamabad'da yapılmasına karar verildi.

Yerel medyanın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile Halilzad, görüşmede, Pakistan'ın Afganistan'da sağlanacak barışta üstleneceği rolü konuştu.

Görüşmede Taliban'a bir sonraki ABD-Taliban görüşmesinin İslamabad'da yapılması için davet gönderilmesi, toplantıya Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin de davet edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Göreve geldiği eylül ayından bu yana Pakistan'a beşinci defa gelen Halilzad'ın heyetinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinden de yetkililer yer aldı.

Halilzad, önceki ziyaretlerinde Pakistan'dan Taliban'ı müzakere masasına getirmek için etkisini kullanması istemişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD ve Taliban arasında görüşme ayarladıklarını duyurmuş, iki taraf 17 Aralık'ta Katar'da bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Dünya
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