Taliban, ABD ile 'başarısız' müzakerelerin ardından Pakistan'a heyet gönderiyor
1 saat önce
Taliban, Pakistanlı yetkililerle başarısızlıkla neticelenen barış görüşmelerini müzakere edecek
Taliban temsilcilerinden oluşan bir grup, çarşamba günü İslamabad'ı ziyaret ederek Pakistanlı yetkililerle bir araya gelecek. Heyet, eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilen barış müzakereleri hakkında bilgi verecek.
ABD ile örgüt arasında bir yılı aşkın süre devam eden barış görüşmeleri, Taliban militanlarınca geçen ay düzenlenen intihar saldırısında aralarında bir ABD'li askerin de bulunduğu 11 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Başkan Donald Trump tarafından iptal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:01
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