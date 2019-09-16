"Taliban, ABD ile müzakereleri devam etmeye hazır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın ABD ile barış müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kabulov, Taliban ile ABD arasındaki barış müzakerelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Taliban temsilcilerinin, geçen hafta Moskova'da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Kabulov, "Taliban, ABD ile barış müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu doğruladı." dedi.

Kabulov, Taliban ile ABD yetkilileri arasında ileride yapılması beklenen görüşme tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.

Taliban temsilcileri, geçen hafta, başkent Moskova'da Kabulov ile barış sürecini görüşmüştü.

Kabulov, daha önce yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Taliban ile müzakereleri durdurmasını üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, "Biz, barış müzakerelerinin öldüğünü değil, sadece askıya alındığını düşünüyoruz." demişti.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini, 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak, 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 5 Eylül'de, diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 askerin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü ifade edilmişti.