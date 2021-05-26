Taliban: ABD'nin Afganistan'a komşu ülkelerde üs kurmasına izin verilmemeli - Son Dakika

Taliban: ABD'nin Afganistan'a komşu ülkelerde üs kurmasına izin verilmemeli

26.05.2021 15:10
Taliban: ABD'nin Afganistan'a komşu ülkelerde üs kurmasına izin verilmemeli, System.String[]

Taliban, ABD'nin Afganistan'ın komşularında üs kurmasına izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Taliban, ABD'nin Afganistan'ın komşularında üs kurmasına izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Afganistan'daki istikrarsızlığın nedeninin yabancı güçler olduğu kaydedildi.

Hem Afganistan'ın komşusu olan ülkelerin hem de bölge ülkelerinin kendi topraklarında ABD'nin askeri üs kurmasına izin vermemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, herhangi bir ülkenin böyle bir şeye izin vermesi durumunda tarihin en büyük hatalarından birini yapmış olacağı savunuldu.

Açıklamada, "Afganistan halkının bu tür haksız ve kışkırtıcı eylemlere sessiz kalmayacağı, tarih boyunca her zaman olduğu gibi dini ve tarihi sorumluluklarını yerine getireceği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarının başka ülkenin istikrarsızlığı için kullanılmayacağı gibi, başka ülke topraklarının da Afganistan'ın huzursuzluğu için kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Geçen günlerde bazı medya organlarında ABD'nin, Afganistan'dan çekilmesinin ardından komşu Pakistan'da askeri üs kuracağına dair haberler yer almış ancak bu haberler hem Pakistan ve hem Afganistan yetkilileri tarafından reddedilmişti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 1 Mayıs, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban: ABD'nin Afganistan'a komşu ülkelerde üs kurmasına izin verilmemeli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı

Son Dakika Haberleri
16:31 Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu
16:27 Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı         
16:33
Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu         
16:27
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak         
16:00
Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu         
15:54
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:45
İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı         
14:58
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban: ABD'nin Afganistan'a komşu ülkelerde üs kurmasına izin verilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement