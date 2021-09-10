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Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu - Son Dakika

Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu

10.09.2021 11:27

Afganistan'da sokağa inen protestocu kadınları takip eden iki gazeteci, Taliban militanları tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü. 4 saat boyunca kırbaçlanan gazeteciler vücutlarında oluşan morlukları Kabil'deki ofiste kameralara gösterirken, Taliban'a neden dövüldüklerini sorduklarında ''Kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' cevabını aldıklarını söyledi.

Taliban'ın hak ihlallerine karşı protesto düzenleyen kadınların protestosunu izleyen iki Afgan gazeteci, tutuklandıktan sonra bir hücreye konuldu ve vahşice dövüldü. Genel Yayın Yönetmeni Zaki Daryabi, Reuters'e verdiği demeçte, "Beş meslektaşımız dört saatten fazla gözaltında tutuldu ve bu dört saat boyunca ikisi dövüldü ve vahşice işkence gördü" dedi.

''BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK''

İşkenceden sonra salınan gazeteciler Kabil'deki gazete ofisinde morluklarını gösterdi. İşkenceye uğrayan Neamat Naghdi ve Taqi Daryabi adındaki gazeteciler, "Biri kafama bastı, diğeri yüzümü betona çarptı. Başımıza tekme attılar. Bizi öldüreceklerini düşündük'' şeklinde konuştular. Taliban'a "Bizi neden dövüyorsunuz?" şeklinde soru soran gazeteciler, ''Kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' cevabını aldı.

Taliban'dan Afgan gazetecilere 4 saat süren işkence! Vücutlarındaki morlukları kameralara gösterdiler

''DÜNYA NEDEN SESSİZCE İZLİYOR?''

Kadınlar Afganistan'ın çeşitli yerlerinde defalarca protesto gösterileri düzenledi ve yeni hükümette kadınların olmaması Çarşamba günü Kabil'de ana konu oldu. "Kadınların katılımı olmayan bir hükümetin başarı şansı yoktur" diye slogan atan protestocular, "İş, eğitim, özgürlük" ve "Dünya neden sessizce izliyor?" yazılı pankartlar taşıdı.

GAZETECİLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

Son günlerde Kabil ve diğer kentlerde çok sayıda insan gösteriler, güvenlik ihlalleri, taciz ve normal yaşam adına sokaklara döküldü. Birçok Afgan gazeteci, özellikle de kadınlar, önceki rejimde olduğu gibi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeyi terk etti.

Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu

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Son Dakika Dünya Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Bu ilkelleri vahşileri Allah ortaçağa mahkum etme,pislik ve vahşilikle ile cezalandirmiş zaten. Sonları da belli. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Orhan Bolat: Dünya bu katil insanları sessizce neden izliyor. İnsandan başka her mahluğa benzeyen bunlar kurşun atmadan koskoca ülkeyi teslim alıyor. Askeri polisi yokmu bu ülkenin. Ya diğer ülkeler insanlara işkence dahil her türlü kötülüğü yapanlara neden engel olmaz ki. Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu - Son Dakika
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