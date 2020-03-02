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Taliban, Afgan güçlerine karşı başlatılan kısmı ateşkesi sonlandırdı
6 saat önce
ABD ile barış anlaşması imzalamayan Taliban, Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı gittiği bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu ve yeniden operasyonlara başlayacağını açıkladı. Taliban'ın açıklamasının hemen ardından 3 kişinin öldüğü bombalı saldırı meydana geldi
Amerika Birleşik Devletleri ile barış anlaşması imzalamayan Taliban, Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı yaptığı bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu ve yeniden operasyonlara başlayacağını açıkladı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, "Dokuz günlük şiddet azalta dönemi sona ermiştir, bundan sonra operasyonlarımız normal şekilde devam edecektir" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:54
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