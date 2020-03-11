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Taliban, Afgan hükümetinin bin 500 örgüt mensubunu serbest bırakma önerisini reddetti
6 saat önce
Taliban, Afgan merkezi hükümetinin örgüt üyesi bin 500 mahkumun serbest bırakılması önerisini reddetti. Örgüt, bin 500 değil, 5 bin mahkumun serbest bırakılması gerektiğini belirtti
Taliban, Afgan merkezi hükümetinin örgüt üyesi bin 500 mahkumun serbest bırakılması önerisini reddetti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan ve cezaevindeki örgüt mensubu 5 bin militanın serbest bırakılmasını da içeren barış anlaşması kapsamında bin 500 mahkumun salıverilmesine ilişkin başkanlık kararı imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:45
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