Taliban, Afgan hükümetinin bin 500 örgüt mensubunu serbest bırakma önerisini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Taliban, Afgan hükümetinin bin 500 örgüt mensubunu serbest bırakma önerisini reddetti - Son Dakika Dünya

Taliban, Afgan hükümetinin bin 500 örgüt mensubunu serbest bırakma önerisini reddetti

6 saat önce

Taliban, Afgan merkezi hükümetinin örgüt üyesi bin 500 mahkumun serbest bırakılması önerisini reddetti. Örgüt, bin 500 değil, 5 bin mahkumun serbest bırakılması gerektiğini belirtti

Taliban, Afgan hükümetinin bin 500 örgüt mensubunu serbest bırakma önerisini reddetti, System.String[]

Taliban, Afgan merkezi hükümetinin örgüt üyesi bin 500 mahkumun serbest bırakılması önerisini reddetti.


Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında imzalanan ve cezaevindeki örgüt mensubu 5 bin militanın serbest bırakılmasını da içeren barış anlaşması kapsamında bin 500 mahkumun salıverilmesine ilişkin başkanlık kararı imzalamıştı.

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Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:45 
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