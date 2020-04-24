Taliban, Afgan hükümetinin Ramazan boyunca ateşkes önerisini reddetti

Örgüt böylece, Kabil hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanılması önceliğini ortadan kaldırmış oldu.

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Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı