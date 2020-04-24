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Taliban, Afgan hükümetinin Ramazan boyunca ateşkes önerisini reddetti
6 saat önce
Taliban örgütü, Afgan hükümetinin Ramazan ayı boyunca geçerli olacak ateşkes önerisini reddetti. Örgüt böylece, Kabil hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanılması önceliğini ortadan kaldırmış oldu
Taliban örgütü, Afgan hükümetinin Ramazan ayı boyunca geçerli olacak ateşkes önerisini reddetti.
Örgüt böylece, Kabil hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanılması önceliğini ortadan kaldırmış oldu.
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24.04.2020 23:45:08. #1.13#
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