Taliban, Afgan Polisine Saldırdı: 15 Ölü, 21 Yaralı
1 saat önce
Taliban, Afganistan'ın Sar-i Pol vilayetine 2 saldırı gerçekleştirdi.
Taliban, Afganistan
'ın Sar-i Pol vilayetine 2 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 21 polis de yaralandı.
Taliban ve Afganistan hükumetinin arasında barış görüşmelerinin devam ettiği sırada Taliban militanları, Sar-i Pol vilayetinde 2 farklı noktaya saldırı düzenledi. Sar-i Pol Vilayet Meclisi Başkanı Muhammed Nur
Rahmani saldırıyla ilgili yapığı açıklamada, 15 polisin hayatını kaybettiğini, 21 polisin ise yaralandığını belirtti. Çatışmaların sürdüğünü kaydeden Rahmani, saldırıların Sayyad ilçesinde olduğunu ifade etti.
Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi
, gerçekleştirilen her 2 saldırıyı da üstlendiklerini bildirdi. Taliban militanları, 17 yıllık Amerikan işgalinin ve iç savaşın bitirilmesi için yapılan barış görüşmelerine rağmen her gün terör saldırısı düzenlemeye devam ediyor. - KABİL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?