Son Dakika Haberleri: Taliban, Afgan Polisine Saldırdı: 15 Ölü, 21 Yaralı

Taliban, Afgan Polisine Saldırdı: 15 Ölü, 21 Yaralı

1 saat önce

Taliban, Afganistan'ın Sar-i Pol vilayetine 2 saldırı gerçekleştirdi.

Taliban, Afgan Polisine Saldırdı: 15 Ölü, 21 Yaralı, System.String[]
Taliban, Afganistan'ın Sar-i Pol vilayetine 2 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 21 polis de yaralandı.

Taliban ve Afganistan hükumetinin arasında barış görüşmelerinin devam ettiği sırada Taliban militanları, Sar-i Pol vilayetinde 2 farklı noktaya saldırı düzenledi. Sar-i Pol Vilayet Meclisi Başkanı Muhammed Nur Rahmani saldırıyla ilgili yapığı açıklamada, 15 polisin hayatını kaybettiğini, 21 polisin ise yaralandığını belirtti. Çatışmaların sürdüğünü kaydeden Rahmani, saldırıların Sayyad ilçesinde olduğunu ifade etti.

Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, gerçekleştirilen her 2 saldırıyı da üstlendiklerini bildirdi. Taliban militanları, 17 yıllık Amerikan işgalinin ve iç savaşın bitirilmesi için yapılan barış görüşmelerine rağmen her gün terör saldırısı düzenlemeye devam ediyor. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı

Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:30:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taliban, Afgan Polisine Saldırdı: 15 Ölü, 21 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]