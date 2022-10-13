Taliban, Afganistan-Çin arasındaki ulaşımı canlandırmak istiyor - Son Dakika
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Taliban, Afganistan-Çin arasındaki ulaşımı canlandırmak istiyor

13.10.2022 20:40
Taliban, Afganistan-Çin arasındaki ulaşımı canlandırmak istiyor

Taliban, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunması amacıyla Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinden Çin'e bağlanan tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak istediğini duyurdu.

Taliban, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunması amacıyla Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinden Çin'e bağlanan tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak istediğini duyurdu.

Başkent Kabil'de düzenlenen "Bölgesel Bağlantılarda Zorluk ve Fırsatlar" başlıklı konferansta konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan ekonomisinin kalkınmasında Çin'in önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Mücahid, uzun yıllar süren çatışma ve istikrarsızlık ortamı nedeniyle yarım kalan büyük ekonomik projelerin yeniden başlatılması için artık Afganistan'da yeterli güvenliğin olduğunu savunarak, şu şekilde konuştu:

"Son Bakanlar Kurulu toplantısında, Afganistan'ı Çin'e bağlayacak İpek Yolu'nun inşa edilmesinin gerekli olduğu kararına varıldı. Bu tarihi yol, ülke ekonomisinde büyük bir rol oynayabilir. İyi bir güvenliğimiz var. Büyük ekonomik projeleri başlatmanın zamanıdır."

Mücahid, dış politikada ise tarafsız bir siyaset izlediklerini ve bunu sürdüreceklerini aktardı.

Afganistan'ın komşuları arasında en kısa sınıra sahip olduğu ülke Çin. Afganistan, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin ile yaklaşık 76 kilometre sınırı bulunuyor.

Taliban, ekonomik anlaşmalar arayışında

Taliban geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Ahundzade Abdulselam Cevad, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin de dahil olmak üzere komşu ülkelerle ticari anlaşmalar imzalamak istediklerini ve bu ülkelere giden Afgan heyetlerin görüşmeleri sürdürdüğünü aktarmıştı.

Taliban'ın yönetime gelmesiyle daha önce Afganistan bütçesinin yaklaşık üçte ikisini fonlayan Batılılar, tüm yardımları kesti. Çoğu uluslararası kurum ve kuruluş da ülkeden ayrıldı. Söz konusu gelişmeler ülkedeki insani ve ekonomik krizi derinleştirdi.

Batı ülkeleri Afganistan'dan çekilirken sonraki zamanlarda Çin'in, Afganistan'da özellikle altyapı ve maden sahalarına yönelik yapacağı yatırımlar aracılığıyla güçlü nüfuz sahibi olacağı bekleniyordu. Ancak gelinen noktada son bir yılda Çin'in Afganistan'a yönelik beklendiği kadar güçlü ekonomik yatırımları olmadı. Taliban yetkilileri ise zaman zaman söz konusu durumdan yakındıkları açıklamalarda bulundu.

Taliban yönetimi şu ana kadar hiçbir ülke tarafından resmen tanınmadı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, İpek Yolu, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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