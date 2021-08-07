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Taliban Afganistan'da bir vilayet merkezini daha ele geçirdi - Son Dakika

Taliban Afganistan'da bir vilayet merkezini daha ele geçirdi

07.08.2021 16:52
Taliban Afganistan'da bir vilayet merkezini daha ele geçirdi, System.String[]

Taliban, ülkenin kuzeyindeki Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan şehrinde kontrolü ele geçirdi.

Taliban, ülkenin kuzeyindeki Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan şehrinde kontrolü ele geçirdi. Böylece Sheberghan, Afgan hükümet güçlerinin son 24 saat içinde Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc şehrinin ardından kontrolü kaybettiği ikinci kent oldu.

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Dün ilk kez bir vilayetin merkezinde kontrolü ele geçiren Taliban, bugün de Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan şehrinde kontrol sağladı. Jawzjan Vali Yardımcısı Qader Malia gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehir ne yazık ki tamamen düştü. Hükümet güçleri ve yetkililer, havaalanına çekildi" ifadelerini kullandı. Vilayet Meclisi Üyesi Bismillah Sahil de Taliban militanlarının valilik, polis merkezi ve hapishane gibi önemli binaları ele geçirdiğini aktardı.

ABD ve İngiltere'den vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

Sheberghan, Taliban militanlarına karşı mücadeleye öncülük eden komutan ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un doğduğu şehir ve "kalesi" olarak biliniyor. Diğer yandan ülkede şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri de Afganistan'daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD çekiliyor, Taliban ilerliyor

ABD ve diğer uluslararası güçlerin 20 yıllık askeri operasyonların ardından askerlerini ülkeden çekmeye başlamasıyla Afganistan genelinde şiddet giderek tırmandı. Geçtiğimiz 3 Ağustos'ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Bakan Mohammadi'nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybederken, 4 Ağustos'ta saldırıyı Taliban üstlenmişti. Taliban, üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planladıklarını belirtmişti. Dün de Afganistan Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) Başkanı Dawa khan Menapal, başkent Kabil'de cuma namazı sırasında Taliban militanlarının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Taliban, dün Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc'ta kontrolü sağlayarak ilk kez bir vilayetin merkezini ele geçirmişti.

Öte yandan batıdaki Herat vilayetinin merkezi ile güneydeki Kandahar ve Helmand vilayetinin merkezinde de hükümet güçleri ile Taliban militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. - KABİL

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Hükümet, Taliban, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taliban Afganistan'da bir vilayet merkezini daha ele geçirdi - Son Dakika


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