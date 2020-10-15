Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı - Son Dakika

Saldırıda 6 polisin yaralandığını ifade eden Siyal, saldırının Taliban militanları tarafından yapıldığını belirtti.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Zabul'un Şahcoy ilçesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

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