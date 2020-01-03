Taliban Afganistan'da geçen yıl 2 bin 219 sivili öldürdü - Son Dakika
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Taliban Afganistan'da geçen yıl 2 bin 219 sivili öldürdü

6 saat önce

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban saldırılarında 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Taliban Afganistan'da geçen yıl 2 bin 219 sivili öldürdü, System.String[]

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban saldırılarında 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019'da ülke genelinde Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 2 bin 219 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İntihar, bombalı ve silahlı saldırılarda 5 bin 172 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Taliban'ın amacına ulaşmak için "sivillere yönelik saldırıları bile onlara reva gördüğü" vurgulandı.

Açıklamada, Taliban'ın sivillere yönelik saldırılarının bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Taliban'dan açıklama

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamaya göre ise 2019'de en çok sivil, ABD askerleriyle Afgan güvenlik güçlerince katledildi.

Sivillerin çoğunun ABD ve Afgan güçlerinin hava saldırısında öldüğü iddia edilirken açıklamada ülke hükümetinin kendi suçunu Taliban'ın üzerine atmaya çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, ABD güçlerinin ayrıca Afganistan genelinde geçen sene 102 cami ve mescide saldırdığı, sivil halka ait 1650 evi bombaladığı iddiasında bulunuldu.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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