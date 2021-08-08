Taliban, Afganistan'da iki vilayetin merkezini daha ele geçirdi - Son Dakika

Taliban, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Kunduz ve Sar-e Pul vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi.

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban militanları, hükümet güçleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ülkenin kuzeyindeki Kunduz ve Sar-e Pul vilayetlerinin merkezinde kontrolü ele geçirdi. Kunduz İl Meclis Üyesi Amrudddin Wali, "Dün öğleden sonra şiddetli çatışmalar başladı, tüm hükümet binaları Taliban'ın kontrolüne geçti. Hükümet güçleri havaalanına çekildi" ifadesini kullandı. Daha önce 2015 ve 2016 yıllarında Taliban'ın kontrolüne geçen Kunduz, ülkenin başkenti Kabil de dahil olmak üzere diğer büyük şehirlere karayolları bulunduğu ve vilayetin Tacikistan ile sınırı olduğu için stratejik öneme sahip.

Sar-e Pul İl Meclisi Üyesi Mohammad Noor Rahmani de Taliban'ın vilayet merkezindeki hükümet binalarını ele geçirdiğini ve hükümet güçlerinin askeri üsse çekildiğini belirtti.

ABD çekiliyor, Taliban ilerliyor

ABD ve diğer uluslararası güçlerin 20 yıllık askeri operasyonların ardından askerlerini ülkeden çekmeye başlamasıyla Afganistan genelinde şiddet giderek tırmandı. Taliban militanları, geçtiğimiz 3 Ağustos'ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Mohammadi'nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetmişti. Üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planladıklarını belirten Taliban, 6 Ağustos'ta da Afganistan Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) Başkanı Dawa khan Menapal'ı, başkent Kabil'de cuma namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırıda öldürmüştü.

Taliban vilayet merkezlerinde saldırılarını arttırdı

Taliban, 6 Ağustos'ta Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc'ta kontrolü sağlayarak ilk kez bir vilayetin merkezini ele geçirirken, dün de ülkenin kuzeyindeki Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan şehrinde kontrol sağlamıştı. Herat, Kandahar, Helmand ve Takhar vilayet merkezlerinde de hükümet güçleri ile Taliban militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. - KUNDUZ