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Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü - Son Dakika

Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü

29.08.2021 13:41

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'ın yeni dönemde müziği yasaklayacağı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. New York Times'a konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid de bu iddiaları onaylamıştı. Taliban güçlerinin Afganistan'ın halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi evinden zorla kaçırarak öldürdüğü öğrenildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmeleri sonrasında Batı medyasına ilk mülakatı vermişti. ABD'den New York Times'a konuşan sözcü, Afganistan'da müziğin yasaklanacağını söylemişti. Mücahid, "Müzik İslam'da yasak ama biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz. Bu Taliban yönetimi altında her şey önceki rejimden farklı olacak'' ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü
Favad Andarabi

EVİNDEN ZORLA KAÇIRILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan'da yeni dönemde müziğin yasaklanacağını açıklayan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü. Andarabi'nin, Bağlan vilayetindeki Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü belirtildi.

Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü

ÖLÜM HABERİNİ ESKİ BAKAN DUYURDU

Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Andarabi paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Taliban'ın vahşeti Andarab'da sürüyor. Bugün, bu vadiye ve halkına sadece neşe getiren halk müziği şarkıcısı Favad Andarabi'yi gaddarca öldürdüler". Eski bakan, sanatçının bir şarkısının görüntüsünü paylaşarak, "Buradaki şarkıda dediği gibi, 'güzel vadimiz... atalarımızın toprağı' hiçbir zaman Taliban'ın zulmüne boyun eğmeyecektir"

Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü

Zabihullah Mücahid, Afganistan, New York, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (6)
  • Necati Kaya: Şeriat denilen sözde bu şeyin dinle,insanlıkla, iyilikle bir alakası olmadığını ,adeta insana düşman bir vahşetin sözde yönetimi olduğunu anladık. Yada herkese göre değişen bir şey.Onlar öyle anlıyor,el kaidesi,ışıdı,talibanı ve diğer insanlık dışı terörist örgütler.. Uzak dursun her haliyle. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • side meister optik semih: Şeriat lardan temizleyen turkiyeyi ataturk bugün ise Şeriat dönmek isteyen insanlar var Şeriat gibi yaşamak istiyorsanız afkanistana sığınma talebinde bulun da görelim sizleri ..... Cevap Yaz 15 28 Yayından Kaldır
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