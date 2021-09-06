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Son dakika! Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı - Son Dakika

Son dakika! Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı

06.09.2021 07:39

Son dakika haberine göre Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da ele geçirilemeyen son bölge olan Pençşir'in tamamında kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud önderliğindeki grubun direnişi ile karşılaştı. Son kale olarak tabir edilen Pencşir vilayetini kontrol altında tutan grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın güçlerini Pencşir ve Andarab'dan çekmesi halinde müzakereye hazır olduklarını duyurdu. Mesud, daha önce Taliban'a karşı asla boyun eğmeyeceklerini söylemişti.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ" MESAJI VERMİŞTİ

Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Mesud, "Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Pencşir ve Andarab'daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı

KONTROLÜ SAĞLADILAR

Mesud'un çağrısının ardından bu sabah Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da ele geçirilemeyen son bölge olan Pençşir'i ele geçirdiklerini duyurdu.

Pençşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud'dan henüz açıklama gelmedi.

PENCŞİR'E OPERASYONU ZORLAŞTIRAN ETKENLER

Başkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Pencşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor. Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir'e, 1990'ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı. Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplam 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.

Son dakika! Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı

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Son Dakika Dünya Son dakika! Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı - Son Dakika Dünya


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