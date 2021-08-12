Taliban, Afganistan'daki ilerleyişine devam ediyor! Başkent Kabil'e 150 km uzaklıktaki Gazni şehrini ele geçirdi

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla hakimiyet alanını her geçen gün daha da artıran Taliban, son günlerde kuzeyde oldukça fazla kentin kontrolünü ele geçirmişti.

BİR HAFTA İÇİNDE ELE GEÇİRİLEN 10'UNCU VİLAYET MERKEZİ

Güneyden de baskıyı artıran Taliban, başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazni şehrini kontrolü altına aldı. Gazni şehri, Taliban'ın bir hafta içinde ele geçirdiği 10'uncu vilayet merkezi oldu.

ABD İSTİHBARATI: KABİL 3 AY SONRA TALİBAN'A GEÇEBİLİR

ABD istihbaratı, Taliban'ın Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini açıklamıştı.

KUZEYDE HEDEF MEZAR-I ŞERİF

Taliban gözünü Mezar-ı Şerif'e de dikti. Belh vilayetinin merkezi olan bu kent de düşerse Afgan hükümeti ve Kabil üzerinde baskı daha da artacak. Yaklaşık 700 bin nüfusa sahip olan ve kavşak bir noktada bulunan Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı bir kent. Düşmesi halinde Afgan hükümeti açısından bu ağır bir moral yenilgi olacak. Bu arada Mezar-ı Şerif, Şii inanç dünyasında önemli bir yeri de var. Bazı dini çevreler, Halife Hz. Ali'nin mezarının Irak'taki Necef'ten Mezar-ı Şerif'e taşındığını öne sürüyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik ve Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'e gitti.

ERDOĞAN: TALİBAN LİDERİYLE GÖRÜŞEBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki sorunun çözümü için diplomasinin önemine dikkat çekerek, bazı hazırlıkların olduğunu ve Taliban'ın liderini kabul edebileceğini söyledi.