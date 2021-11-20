Taliban, Afganistan'daki memurların geciken maaşlarını ödeyecek - Son Dakika

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban yönetiminin Afganistan'daki memurların geriye dönük 3 aylık maaşlarını ödeyeceğini açıkladı.

Afganistan'da Taliban yönetimi geciken memur ve emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'daki memurların geriye dönük 3 aylık maaşlarının bugünden itibaren ödemeye başlayacaklarını aktararak, " Maliye Bakanlığı, bugünden itibaren tüm hükümet çalışanlarının ve personelinin son 3 aylık maaşlarının tamamının ödeneceğini söylüyor" dedi.

Taliban Sözcüsü Inamullah Samangani sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, Taliban yönetiminin günlük gelir tahsilatlarının her geçen gün arttığını belirterek, "Maliye Bakanlığı, son 3 ayın son 78 iş gününde yaklaşık 26 bin 915 milyar Afgani (288 milyon dolar) gelir elde ettiğimizi söylüyor" dedi. Maliye Bakanlığından alıntı yapan Samangani, "Yalnızca çarşamba günü 557 milyon Afgani (5.9 milyon dolar) gelir elde ettik" ifadelerini kullanarak, emekli maaşlarında ödenmesine yakında devam edileceğini belirtti.

Taliban, geçtiğimiz ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD ve Avrupa, Afganistan'a ait milyarlarca dolarlık devlet fonunu dondurmuştu. Küresel finans kurumları da Afganistan'a sağlanan fonları durdurmuştu.

(İHA)