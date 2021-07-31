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Taliban Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı - Son Dakika
BBC

Taliban Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı

31.07.2021 17:34
Taliban Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı, System.String[]

Afganistan'da Taliban güçleri, ülkenin güney ve batısındaki üç büyük kenti Kabil hükümetinden geri almaya çalışıyor.

Afganistan'da Taliban güçleri, ülkenin güney ve batısındaki üç büyük kenti Kabil hükümetinden geri almaya çalışıyor.

Taliban güçlerinin Herat, Leşker Gah ve Kandahar şehirlerinin bazı kesimlerini ele geçirdikleri belirtildi.

Taliban, neredeyse tüm yabancı güçlerin Eylül'de çekileceğinin açıklanmasından sonra kırsal kesimlerde geniş topraklarda hızla denetimi ele geçirdi.

Ancak bir insani kriz ve hükümet güçlerinin buraları ne kadar süre ellerinde tutabilecekleri konusunda kaygılar artarken, bu büyük kentlerin kaderi hayati önemde olabilir.

Taliban'ın şimdiye dek Afgan topraklarının yaklaşık yarısını ele geçirdiği tahmin ediliyor. Bunlara İran ve Pakistan'la olan bazı sınır kapıları da dahil.

Bir Kandahar milletvekili BBC'ye yaptığı açıklamada, şehrin düşme riskinin ciddi olduğunu ve on binlerce kişinin zaten tahliye edildiği kentte bir insani krizin kapıda olduğunu belirtti.

Gül Ahmed Kamin, durumun her saat kötüleştiğini ve kentteki çatışmaların son 20 yılın en şiddetlisi olduğunu vurguladı.

Kamin, Kandahar'ı geçici başkent yapmak isteyen Taliban'ın bu şehre özel önem verdiğini söylerken, ardından beş ila yedi bölgenin de kaybedilebileceğini ifade ettti.

Kamin, Taliban güçlerinin kentin birkaç yanında olduğuna ve büyük sivil nüfus nedeniyle, Taliban'ın kentin içlerine girmesi halinde hükümet güçlerinin ağır silahlar kullanamayacağına da dikkat çekti.

Herat'taki bir Tolo News Muhabiri, çatışmaların şiddetlendiğini ve Taliban güçlerinin, ekonomik açıdan önemli kentin güney kesimlerine girdiğini belirtti.

En az beş noktada çatışma haberleri gelirken, ABD güçleri havaalanı yakınlarındaki bir alanı geri alan hükümet güçlerine hava desteği vermeye devam ediyor.

Cuma günü havaalanı yakınlarındaki BM tesisinde bir muhafız, BM'nin "kasıtlı Taliban saldırısı" diye tanımladığı olayda öldü.

Kent sakinleri, kentin çok az yerinin güvenli olduğunu ve insanların kendilerini korumak için silaha sarıldığını belirtti.

1980'lerde Sovyet güçlerine karşı savaşan eski komutan İsmail Han, kenti savunmak için bir silahlı hareket başlattı.

Güneydeki Helmand bölgesinin başkenti Leşker Gah'da da Taliban güçlerinin kent merkezine hala 2 milometre mesafede oldukları, hükümet güçlerinin gece yapılan saldırıyı püskürttükleri bildirildi.

Yerel kaynaklar, BBC'ye yaptıkları açıklamada Taliban'ın valilik konutuna yakınlaştıklarını, ancak daha sonra püskürtüldüklerini söyledi.

Taliban Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı
Taliban Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı

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Son Dakika Dünya Taliban Afganistan'daki üç büyük kentin etrafını kuşattı - Son Dakika Dünya

BBC

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