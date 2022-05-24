Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor - Son Dakika
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Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor

24.05.2022 20:59
Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Taliban geçici hükümeti ile Türkiye ve Katar arasında Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesine ilişkin müzakerelerin durmadığını söyledi.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Taliban geçici hükümeti ile Türkiye ve Katar arasında Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesine ilişkin müzakerelerin durmadığını söyledi.

Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan anlaşmanın Kabil, Kandahar ve Herat havalimanlarındaki yer hizmetleriyle ilgili olduğunu ve anlaşmanın süresinin 1,5 yıl sonra biteceğini belirtti.

Sözcü Naim, anlaşmanın, Taliban Kabil'e girmeden önce havalimanını işleten şirketle yapıldığını ve havalimanlarının işletilmesini içermediğini kaydetti.

Bugün erken saatlerde, BAE ile Taliban arasında havalimanlarının işletilmesiyle ilgili anlaşma imzalandığı ileri sürülmüştü.

???????Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Taliban, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor - Son Dakika


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