Taliban kaynakları, söz konusu dönemde sert yöntemleri ile tanınan General Abdul Razık'ın Kandahar Emniyet Müdürü olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

Afganistan, Kandahar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Taliban, Kandahar vilayetinde iki toplu mezar bulunduğunu açıkladı - Son Dakika

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