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Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz - Son Dakika
BBC

Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz

24.08.2021 18:03
Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz, System.String[]

Taliban ülkedeki Afganların Kabil Havalimanı'na erişmesine bölgedeki kaos nedeniyle izin vermeyeceklerini açıkladı.

Taliban ülkedeki Afganların Kabil Havalimanı'na erişmesine artık izin vermeyeceklerini açıkladı.

Başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında konuşlan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bölgedeki kaos nedeniyle Afgan vatandaşlarının havalimanına gitmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Havalimanı etrafında bekleyen kalabalıkların evine dönmesi gerektiğini söyleyen Mücahit, bu kişilerin güvende olacağını garanti ettiklerini duyurdu.

ABD'nin insanları havalimanına davet etmeye devam ettiğini söyleyen Mücahit, "Amerikalılardan talebimiz, Afganları ülkeyi terk etmek için cesaretlendirmemeleri" dedi ve ekledi:

"Onların yeteneklerine ihtiyacımız var."

Mücahit, ülkede medya, hastaneler, okullar, yerel yönetimler ve üniversitelerin tekrar işlemeye başladığını da ekledi.

'Kadınlara yönelik 'işe gitmeyin' çağrısı geçici'

Kadınlara yapılan "işe gitmeyin" çağrısının geçici olduğunu savunan Mücahit, "Bu onların kötü muamele görmesini engellemek için" dedi, geçici bir süreliğine evde tutulan kadınların işlerinden çıkarılmadığını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını öne sürdü.

BBC'ye konuşan kadınlar ise çalışma haklarının kalıcı olarak engellendiğinden endişeli.

Bazı kadınlar işe gittiklerinde artık orada çalışmadıklarının kendilerine bildirildiğini aktarırken bazı kadınlar da "Erkek bir akrabanızı getirin, işinizi ona devredin" dendiğini söylüyor.

Basın toplantısında BBC'nin sorusuna yanıt veren Mücahit, ABD askerlerinin çekilmesi için belirlenen tarih olan 31 Ağustos'un esnetileceğini düşünmediğini de belirtti.

Bu sürenin yabancı ülke vatandaşlarını tahliye etmek için yeterli olduğunu, Afganların tahliyesine ise karşı çıktıklarını ekledi.

Ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliği konusunda da garanti verdiklerini söyleyen Mücahit, diğer ülkelere büyükelçiliklerini kapatmama çağrısı yaptı.

Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz
Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz

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Son Dakika Dünya Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz - Son Dakika Dünya

BBC

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