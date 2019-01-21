Son Dakika Haberleri: Taliban Askeri Üsse Saldırdı: 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Öldü
BBC

Taliban Askeri Üsse Saldırdı: 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Öldü

38 dakika önce

Afgnistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Vardak vilayetindeki bir askeri üsse Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban Askeri Üsse Saldırdı: 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Öldü, System.String[]
Afgnistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Vardak vilayetindeki bir askeri üsse Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan yetkili, askeri eğitim üssü içinde patlayıcı ile yapılan saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 100'den fazla olduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen yerel bir yetkili de ölü sayısının 100'ün üstünde olduğunu bildirdi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan hükümetinden sayılar ile ilgili yeni açıklama gelmedi. Hükümet yetkilileri, daha erken saatlerde yaptıkları açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:16 

Reuters, Dünya
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