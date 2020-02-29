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Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek
6 saat önce
ABD Taliban'la barış anlaşması imzalıyor: Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde ABD 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek
Amerika Birleşik Devletleri en uzun savaşını sona erdirme yolunda önemli bir kilometre taşı olan barış anlaşmasını Taliban'la Katar'ın başkenti Doha'da imzalıyor.
Heyetler imza töreninde bir araya gelirken yapılan ortak açıklamada "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek," ifadeleri kullanıldı
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:06
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