Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek

Amerika Birleşik Devletleri en uzun savaşını sona erdirme yolunda önemli bir kilometre taşı olan barış anlaşmasını Taliban'la Katar'ın başkenti Doha'da imzalıyor.



Heyetler imza töreninde bir araya gelirken yapılan ortak açıklamada "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek," ifadeleri kullanıldı