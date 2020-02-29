Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek - Son Dakika Dünya

Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek

6 saat önce

ABD Taliban'la barış anlaşması imzalıyor: Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde ABD 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek

Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri en uzun savaşını sona erdirme yolunda önemli bir kilometre taşı olan barış anlaşmasını Taliban'la Katar'ın başkenti Doha'da imzalıyor.


Heyetler imza töreninde bir araya gelirken yapılan ortak açıklamada "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek," ifadeleri kullanıldı

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Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Doha, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:06 
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