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Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci göndererek konuşma yapmayı talep etti - Son Dakika
BBC

Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci göndererek konuşma yapmayı talep etti

22.09.2021 05:14
Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci göndererek konuşma yapmayı talep etti, System.String[]

Bir aydan uzun süre önce Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek eski hükümetin devrilmesin yol açan ve ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, Afganistan'ın temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak ve hitapta bulunmak için yazılı talepte bulundu.

Bir aydan uzun süre önce Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek eski hükümetin devrilmesin yol açan ve ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, Afganistan'ın temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak ve hitapta bulunmak için yazılı talepte bulundu.

Liderlerin bu hafta başlayan konuşmalarına ek olarak kendilerinden bir temsilcinin de Genel Kurul'a hitap etmesini içeren yazılı talep, Taliban'ın ilan ettiği yeni hükümette dışişleri bakanı olarak duyurulan Amir Khan Muttaqi tarafından iletildi.

Birleşmiş Milletler'den bir kurul, talebi resmen inceleyecek ve karar verecek.

Taliban, aynı zamanda Doha'da bulunan sözcüleri Süheyl Şahin'i de Afganistan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi atamak üzere aday gösterdi.

Taliban'a göre geçen ay görevden uzaklaştırılan Afgan hükümetinin temsilcisi artık Afganistan'ı temsil etmiyor.

Bir BM sözcüsü, talebi değerlendiren ve Amerikalı, Çinli, Rus temsilcileri de kapsayan dokuz üyeden oluşan komite, Genel Kurul hitaplarının bitişinden sonra, gelecek hafta toplanacak. O zamana kadar, daha önce Afgan hükümeti tarafından atanmış Ghulam Isaczai, Afganistan'ın BM'deki resmi temsilcisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Isaczai'nin Genel Kurul'un son günü olan 27 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi planlanıyor.

Taliban ise Isaczai'nin artık Afganistan'ı temsil edemeyeceği görüşünde. Çünkü Taliban'ın Kabil'e girişiyle ülkeden kaçan Eşref Gani'yi de artık bazı ülkeler Cumhurbaşkanı olarak tanımıyor.

Isaczai, Taliban'ın Kabil'e girdiği 15 Ağustos'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Gani zamanında bu göreve getirilmişti.

Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996-2001 yılları arasında da, Taliban'ın devirdiği eski hükümetin görevlendirdiği BM temsilcisi New York'taki BM Genel Merkezi'nde görev yapmaya devam etmişti. Taliban o dönemde de talepte bulunmuş ancak BM komitesi bu talebe olumlu yanıt vermemişti.

Salı günü Genel Kurul'a hitap eden Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hama El Tani de, diğer ülkeleri Taliban'la iletişime geçmeye çağırdı:

"Taliban'ı boykot etmek sadece kutuplaştırma ve tepkiye yol açar, oysa diyalog sonuç veriyor."

Katar, Taliban ile ABD arasında devam eden 2020'de uzlaşmayla sonuçlanan müzakerelerin de adresi olmuştu.

Taliban'ın büyük oranda kontrolü ele geçirmesiyle birlikte ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyeleri sırasında Katar'ın uçak kaldırmak ve sığınmacıların indiği üçüncü ülke olmak gibi kritik bir rolü oldu.

Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci göndererek konuşma yapmayı talep etti

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Son Dakika Dünya Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci göndererek konuşma yapmayı talep etti - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci göndererek konuşma yapmayı talep etti - Son Dakika
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