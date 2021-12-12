Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi - Son Dakika

Afganistan'da Taliban yönetimi, Çin'den resmi tanınma talep etti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu'nun da katıldığı başkent Kabil'de düzenlenen törende konuştu.

Mücahid, Çin'in Taliban hükümetini resmi olarak tanımasını istediklerini dile getirdi.

Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mücahid, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Mücahid, Taliban'ın, resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti.

Mücahid, "Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz. Başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu da ülkesinin, Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti.

Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Yu, Çin'in ABD'ye, Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası toplum, Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için önce kapsamlı bir hükümetin kurulması, kadınların istihdamı ve kız çocuklarına eğitim imkanının sağlanmasını istiyor.

Taliban yönetimi ise uluslararası toplumun bu isteklerini Afganistan'ın iç işlerine müdahale olarak görüyor.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.

Taliban'ı 1996-2001 yılları arasında Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.