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Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı - Son Dakika

Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı

16.08.2021 07:19

Afganistan'da 31 kent merkezini ele geçiren Taliban'ın ilerleyişine devam ediyor. Kabil'deki nüfus yoğunluğu nedeniyle hükümet güçlerinin kendiliğinden bölgeyi terk etmesini isteyen Taliban güçleri, ele geçirdikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaparken görüntülendi. Taliban'ın önümüzdeki saatlerde de iktidar geçişi yapacağı belirtiliyor.

Taliban, ülke genelinde günlerdir süren çatışmalar sonucunda bugün Kabil'e girdi. Nüfus yoğunluğu nedeniyle Kabil'de çatışmak istemeyen Taliban güçleri, ele geçirdikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaptı.

TALİBAN MİLİTANLARI GANİ'NİN MASASINDA

Ayrıca Taliban komutanları ülkeden kaçarak Tacikistan'a sığınan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin masasında otururken görüntülendi.

Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin masası

HÜKÜMET GÜÇLERİ BİNALARI BOŞALTTI

Gergin ve meraklı bekleyişin sürdüğü Kabil'den kaçış başladı. Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirmesinin ardından kentte kalmak istemeyen çok sayıda kişi, bölgeden kaçışın yollarını arıyor. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı. Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.

Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler
Taliban yöneticileri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüntülendi.

"SİVİLLERİN EVLERİNE GİRİLMEYECEK"

Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini de kullandı. Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.

Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi

Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı

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Son Dakika Dünya Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı - Son Dakika Dünya


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