Taliban'dan ABD'ye ültimatom: Şiddeti azaltma teklifimize cevap gelmezse müzakerelerden çekiliriz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Taliban'dan ABD'ye ültimatom: Şiddeti azaltma teklifimize cevap gelmezse müzakerelerden çekiliriz - Son Dakika Dünya

Taliban'dan ABD'ye ültimatom: Şiddeti azaltma teklifimize cevap gelmezse müzakerelerden çekiliriz

7 saat önce

Taliban, Amerikan yönetimi ile haftalar süren müzakerelerin ardından Afganistan’da şiddetin azaltılması için bir haftadır yaptığı teklife cevap vermesi için Washington’a ültimatom verdiğini açıkladı. Beyaz Saray’dan ise henüz cevap gelmedi.

Taliban'dan ABD'ye ültimatom: Şiddeti azaltma teklifimize cevap gelmezse müzakerelerden çekiliriz, System.String[]

Taliban, Amerikan yönetimi ile haftalar süren müzakerelerin ardından Afganistan'da şiddetin azaltılması için bir haftadır yaptığı teklife cevap vermesi için Washington'a ültimatom verdiğini açıkladı. Taliban, ABD'den tekliflerine cevap gelmezse müzakere masasını terk edeceğini duyurdu. Beyaz Saray'dan ise henüz cevap gelmedi.


Taliban, muhtemel bir anlaşmanın tüm unsurlarında uzlaşma sağlanana kadar resmi bir ateşkesi kabul etmek istemiyor, bunun yerine geçici bir süre için şiddetin azaltılmasını önermişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:45 
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