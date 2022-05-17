Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz - Son Dakika
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Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz

17.05.2022 13:24

Ağustos 2021'de Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümetin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani, CNN editörlerinden Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı. Hakkani, ABD'yi düşman olarak görmediklerini söyledi.

Dünyaya ılımlı mesajlarıyla zaman zaman gündem olan Taliban'dan ABD'ye sempati açıklamaları geldi. Son 20 yılın savunmaya yönelik mücadele ve savaş durumuyla geçtiğini ifade eden Hakkani, gelecekte "ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak" istediklerini söyledi.

"İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLMAK İSTİYORUZ"

Amerikalıları şu anda düşman olarak görmediklerini ifade eden Hakkani, fakat Afganların ABD'nin niyeti hakkında bazı çekinceleri olduğunu ifade ederek, "ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak" dedi.

"ÜLKE İÇİNDE TEHDİTLER VAR ANCAK BAŞKA BİR ÜLKEYE TEHDİT DEĞİLİZ"

Hakkani, uluslararası kanunlara göre Afganistan'ın özgürlüğünü savunmanın meşru hakları olduğunu ifade etti.

Amanpour'un, Afganistan'ın ABD ve müttefiklerine karşı yeniden bir terörizm üssü haline gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Hakkani, ülke içinde bazı tehditlerin olduğunu belirterek ancak ülkesinin herhangi birine karşı tehdit olarak kullanılmayacağının garantisini verdiklerini kaydetti.

"ANLAŞMAYA SAYGI GÖSTERME NİYETİNDEYİZ"

Hakkani, Taliban'ın ABD ile 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan, Afganistan'ın Amerikalıları hedef alan teröristler için bir sığınak haline gelmesine izin vermeyecekleri taahhüdünün yer aldığı anlaşmaya saygı gösterme niyetinde olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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