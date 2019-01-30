Son Dakika Haberleri: Taliban'dan "Afganistan'da İktidarı Tekelimizde Tutma Arayışında Değiliz" Açıklaması

Taliban'dan "Afganistan'da İktidarı Tekelimizde Tutma Arayışında Değiliz" Açıklaması

26 dakika önce

NEW Taliban sözcüsü, Afganistan'ın geleceğinde ülkeyi tek başına yönetmek gibi bir çabaları olmadığını, Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarının arandığını açıkladı.

Taliban'dan
NEW Taliban sözcüsü, Afganistan'ın geleceğinde ülkeyi tek başına yönetmek gibi bir çabaları olmadığını, Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarının arandığını açıkladı.

Amerikan Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekildiğinde Taliban'ın diğer Afgan halkı ile bir arada yaşamak istediğini belirten Şahin, "(ABD'nin Afganistan'ı işgalinin) bitmesinin ardından, Afganlar geçmişlerini unutmalı, birbirini hoş görmeli ve kardeşçe bir yaşama başlamalıdır. ABD'nin çekilmesinin ardından, iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz. Tüm Afganların kendini içinde görebileceği, kucaklayıcı bir Afgan dünyasına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Taliban teknik ekipler kuracak

Afganistan'daki kurumlarla bir arada var olma yollarını aradıklarını vurgulayan Şahin, Taliban'ın, genellikle yolsuzluk ve halka baskı uygulamakla suçlanan polis ve yerel kolluk kuvvetleri konusunda da reformlar istediğini belirtti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ile bir sonraki görüşmelerinin 25 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da olacağını belirten Şahin, tarafların ortak teknik ekipler kuracağını kaydetti.

Şahin, bu teknik ekiplerin ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesinin detaylarını ve Afganistan'ın tekrar El-Kaide gibi terör örgütleri için bir sığınak olmasının engellenmesi için çalışmalar yürüteceğini aktardı.

ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri

Khalilzad ve Şahin, geçen hafta Doha'da bir araya gelmiş ve görüşmeler 6 gün sürmüştü.

Halilzad, New York Times'a verdiği röportajda, görüşmelerde "Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bu sabah yaptığı açıklamada, Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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