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Taliban'dan Afganistan'da karakola saldırı: Onlarca asker ve polis öldürüldü
6 saat önce
Afganistan'ın güneyinde yer alan Zabul vilayetinde Taliban'ın bir karakola düzenlediği saldırıda onlarca Afgan asker ve polisi yaşamını yitirdi
Afganistan'ın güneyinde yer alan Zabul vilayetinde Taliban'ın bir karakola düzenlediği saldırıda onlarca Afgan asker ve polisi yaşamını yitirdi.
Kent Konseyi Üyesi Esadullah Kakar, en az 25 asker ve polisin hayatını kaybettiğini dile getirdi, Afganistan Savunma Bakanlığı ise 11'i asker 6'sı polis, 17 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:43
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